Американските астронавти Виктор Глоувър и Майкъл Хопкинс излязоха в открития космос от борда на Международната космическа станция /МКС/ за провеждането на технически работи, предадоха световните агенции.

Watch conduct a 6.5 hour spacewalk outside the to continue upgrades on the lab's communications and cooling systems and prep the station for solar array upgrades later this year: