Британският премиер Борис Джонсън получи днес първата си доза от ваксината на AstraZeneca и призова хората да последват примера му, като каза, че „нищо не е усетил”, предаде Ройтерс.

56-годишният Джонсън бе ваксиниран в същата болница, където миналата година лежа в интензивно отделение в тежко състояние, след като се бе заразил с коронавируса. Впоследствие той сподели, че се е чувствал толкова зле, че имало планове как да бъде съобщено за смъртта му.

„Буквално не усетих нищо. Беше много добре, много бързо”, каза днес Джонсън след инжекцията в лондонската болница „Сейнт Томас”.

„Когато всеки от вас бъде уведомен да отиде да се ваксинира, моля ви отидете и го направете. Това е най-доброто нещо за вас, най-доброто нещо за вашето семейство и всички останали”, каза британският премиер

Борис Джонсън бе ваксиниран в деня, когато европейските държави подновиха използването на ваксината на AstraZeneca, след като лекарственият регулатор на ЕС постанови, че ползите от тази ваксина надвишават всички рискове.

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d