Владимир Путин обяви, че ще се ваксинира срещу COVID-19 утре, без да уточни с коя ваксина. Информацията е на Асошиейтед Прес.

Новината съобщил самият руски президент на среща с държавни служители в понеделник. В страната му одобрени за употреба за три ваксини.

