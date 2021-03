НАСА успокои, че в следващите сто години няма опасност от сблъсък на Земята с астероида Апофис, съобщи Асошиейтед прес.

От американската космическа агенция съобщиха, че наблюдения с телескопи изключват вероятността астероидът да удари Земята през 2068 г.

Studies confirm there is no risk of asteroid 99942 Apophis impacting Earth for at least another century. Originally identified in 2004, new data have better defined the orbit of Apophis, putting astronomers at ease. Learn more: https://t.co/6a7zxeSLYF pic.twitter.com/EX8KXlXpWP — NASA (@NASA) March 26, 2021

Това е същото космическо тяло с диаметър 340 метра, за което се очакваше, че ще се доближи опасно до планетата ни през 2029 г. и отново през 2036 г. От НАСА изключиха преди време вероятността от сблъсък при тези сближавания. Остана обаче заплахата от удар през 2068 г.

Астероидът Апофис е засечен през 2004 г. и е включен в списъка на НАСА с рискови обекти.

"Удар през 2068 г. вече не е сред потенциалните заплахи, изчисленията ни не сочат риск от сблъсък в близките поне сто години", каза Дейвид Фарнокия от Центъра за изследване на близки до Земята обекти в НАСА.

Учените са успели точно да изчислят орбитата на Апофис около Слънцето благодарение на радарни наблюдения по-рано този месец, когато астероидът е преминал на 17 млн. километра.

Той ще се доближи на 32 000 км на 13 април 2029 г. и това ще позволи на астрономите да го огледат по-добре.

New data confirm Earth is safe from #asteroid Apophis for next 100+ years. Apophis was previously identified as one of the most potentially hazardous asteroids, but new radar observations have ruled that out. Just another day for @NASA #PlanetaryDefense! https://t.co/RMhuLQyHrZ pic.twitter.com/Q5A0RAfFUY — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 26, 2021

"Когато започнах да работя с астероиди след колежа, Апофис беше пример за опасен астероид. Сега определено чувствам известно удовлетворение, че вече не е в рисковия списък", каза Фарнокия.