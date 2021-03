Петима души, сред които и най-богатият човек в Чехия, загинаха по време на ски екскурзия в Аляска, съобщава вестник „Ню Йорк таймс”. Инцидентът станал в събота, когато хеликоптерът, с който пътувала групата, се разбил край един от глетчерите в американския щат.

JUST IN: Czech businessman and country's richest man Petr Kellner died in a helicopter crash in Alaska along with four other people. More details to follow. pic.twitter.com/nvK0oeAIRl

Келнер, чието нетно състояние се оценява от „Форбс" на 17,5 милиарда долара, е бил на борда на хеликоптера Airbus AS350 B3, заедно с още петима души.

A helicopter crash has killed five people who were on a heli-skiing trip into Alaska's backcounty, about 50 miles east of Anchorage. Another person was in serious but stable condition, authorities said. https://t.co/JHhYmi9u7H