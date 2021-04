Вторият за годината турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ официално беше отложен за втора поредна година заради пандемията от коронавирус. Организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха, че надпреварата ще се проведе в периода 30 май – 13 юни, а не както беше планирано - между 23 май и 6 юни, съобщава gong.bg.

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros