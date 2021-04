Белият дом обяви днес, че първата дама Джил Байдън е понесла добре медицинска интервенция, чието естество не беше уточнено. Президентът на САЩ Джо Байдън придружи съпругата си, която е на 69 години, в клиника във Вашингтон рано тази сутрин, където е била извършена интервенцията. По-късно преди обед двамата са се върнали в Белия дом.

First lady Jill Biden will undergo a "common medical procedure" on Wednesday morning, White House says. https://t.co/qUq1cLLTs7



"Първата дама понесе добре процедурата и се върна в Белия дом, за да поднови обичайната си програма", обяви Елизабет Александър, отговаряща за връзките с обществеността на госпожа Байдън.

.@POTUS accompanies @FLOTUS as she arrives for a common medical procedure at an outpatient center in Washington, DC. pic.twitter.com/MfSVJqB59c