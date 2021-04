Изгубило се агне прекара една нощ в затворническа килия. Полицията намерила скитащото се животно на една от оживените улици в Клонмел, Ирландия. Бдителни шофьори подали сигнал, че има опасност агнето да бъде случайно прегазено от преминаващ автомобил. Заради късния час собствениците му не могли да бъдат открити, затова служителите на реда решили да го приютят в местното полицейско управление, съобщава UPI.

На снимки, разпространени в социалните мрежи, се вижда как агнето е настанено удобно в една от празните килии – с топло одеяло и купички с храна и вода.

This little fella was found over the weekend by Gardaí in Clonmel after he became separated from his flock.



Many thanks to the person who phoned this in after locating him on the road. He was cared for overnight and returned to his grateful owner yesterday morning. 🐑 pic.twitter.com/3ptOvFZxzg