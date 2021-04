Храм в Тайланд постави рекорд, като запали 330 хил. свещички, за да отпразнува Деня на Земята. На място бяха и наблюдатели от Книгата на рекордите на Гинес, за да регистрират и впишат рекорда.

Buddhist monks light 330,000 lamps in a World Record during Earth Day celebrations at the Wat Dhammakaya Buddhist temple on the outskirts of Bangkok, Thailand pic.twitter.com/Om67EvlKpy