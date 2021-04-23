Полетът беше отложен заради метеорологичните условия
SpaceX изстреля своя трети екипаж до МКС. Полетът беше отложен заради метеорологичните условия. По план "Дракон" трябваше да бъде изстрелян от космодрума Кейп Канаверал във Флорида в четвъртък в 06:11 ч. местно време (10:11 ч. по Гринуич).
Watch Falcon 9 launch Dragon with four astronauts on board to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/706eQCSzoK— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Първият пилотиран полет на кораба "Дракон" към МКС с цел смяна на екипажа беше осъществен през май миналата година. Този път към орбиталната станция се отправят астронавтите на НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартър, астронавтът на Европейската космическа агенция (ЕКА) Тома Песке и астронавтът на Японската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА) Акихико Хошиде.
Източник: БТА