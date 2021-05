Около 3000 души изпълниха снощи клуб в английския град Ливърпул като част от експеримент на властите за завръщане към масови събития в условията на коронавирусната пандемия, пише Би Би Си.

Посетителите на клубното събитие не трябваше да носят маска и да спазват социална дистанция, но трябваше да имат негативен резултат от тест коронавируса. Целта е да се провери дали масовите събития биха могли да бъдат рестартирани там, където ваксинационната кампания е успешна и случаите на коронавирусна зараза намаляват.

Incredible scenes at Bramley-Moore Dock tonight 🙌🏻✨



Here’s hoping we pave the way to brighter days. 💃🏼 pic.twitter.com/VKn5aZOCJ0