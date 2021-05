Министерството на вътрешните работи на Афганистан съобщи, че при експлозия на бомба близо до училище в западната част на Кабул са убити най-малко 55 души, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Много от убитите са ученици. Има и nad 150 ранени, като повечето от тях също са ученици и са в тежко състояние. Експлозията е станала в населения предимно от шиити квартал Дащ-е-Барчи.

Truly an act of carnage as more than a dozen schoolchildren are killed and many more are wounded in a bomb blast at a Kabul school. Truly a senseless war! pic.twitter.com/EQpYRbxmU2 — Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) May 8, 2021



Говорител на здравното министерство заяви, че гневни тълпи са нападали линейки и дори са били здравни работници. Той помоли местните жители да окажат съдействие на линейките да стигат безпрепятствено до мястото на взрива.

Blast near school in Afghanistan capital Kabul leaves at least 25 dead https://t.co/DaklBoDaOi — BBC News (World) (@BBCWorld) May 8, 2021



До момента в болница са закарани 46 души. Възможно е броят на жертвите да се увеличи, казаха говорителите на двете министерства.

Heartbreaking images.#Kabul bleeds again. Dozens of young students slaughtered in a blast near a school.



Smallest coffins are the heaviest! pic.twitter.com/tpFeBDcCuh — Atif Tauqeer (@atifthepoet) May 8, 2021

За момента никой не е поел отговорност за атаката. В предишни случаи "Ислямска държава" е поемала отговорност за нападения над шиити в същия район, отбелязва АП.

The explosion struck a majority Shiite district in the west of the city. #KabulBlast https://t.co/Ks76j0v4PN — euronews (@euronews) May 8, 2021



Миналия месец САЩ обявиха планове да изтеглят целия си военен контингент от Афганистан най-късно до 11 септември. Според афганистански официални лица се наблюдава увеличаване на нападения от талибани в цялата страна, отбелязва Ройтерс.