Благотворителният концерт на Global citizen с участието на принц Хари и Меган Маркъл събра над 300 милиона долара. В инициативата се включиха още Дженифър Лопес, Селена Гомес и Хър.

Той насочва вниманието към необходимостта от равноправие в поставянето на ваксини срещу COVID-19, събра над 302 милиона долара, надхвърляйки поставената цел в кампанията на организацията. Събраните средства ще стигнат за набавянето на над 26 милиона ваксинни дози.

Инициативата подкрепиха Президентът на Съединените щати Джо Байдън, британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл.

"Ваксината трябва да се разпространява на всички и навсякъде. Трябва да се обединим по силно отвсякога и да се уверим, че никой човек или общност не е изостанал. Вирусът не зачита граници или география и достъпът до ваксината не може да бъде определен от това в кой край на планетата живееш.Това, което правим в този момент, ще остане в историята и тази вечер ние сме солидарни с милионите семейства в цяла Индия, които се борят с опустошителна втора вълна", заяви Меган Маркъл.

СНХ: ДЖО БАЙДЪН – ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

"Знаете ли, не можем да се откажем точно сега. Всички в Америка вече могат да се ваксинират безплатно. Работим с лидери от цял свят, за да успеем да разпределим ваксините навсякъде и да стимулираме производството. Искаме да сме сигурни, че всяка държава има необходимите количества , от които се нуждае!", каза от своя страна президентът Джо Байдън.

А съпругата му прикани: "И така, ваксинирайте си и помогнете на всички ни да се върнем към живота и хората, които обичаме."

Селена Гомес беше водеща на шоуто, на което присъстваха няколко хиляди напълно ваксинирани участници. Те приветстваха изпълненията на Еди Ведър, "Фу файтърс", Джей Балвин, Хър и Дженифър Лопес.



Бен Афлек, Криси Тайгън, Джими Кимъл, Шон Пен и Дейвид Летърман се изявиха като специални гост-оратори.

От "Глоубъл ситизън" съобщават, че на концерта Vax Live: The Concert to Reunite the World са събрани средства за набавянето на над 26 милиона ваксинни дози. От организацията поясняват, че парите са събрани чрез няколко филантропски и корпоративни инициативи.

duchess meghan’s speech for the #vaxlive’s concert 🥰🤍 pic.twitter.com/Kb1A3PqDzX — best of prince harry (@harrysussex_) May 9, 2021

"Vax Live" беше едно от най-големите концертни събирания в Южна Калифорния, откакто коронавирусната пандемия "разтърси" света преди повече от година.

Prince Harry and Meghan Markle Join the Bidens, J.Lo, and More for a COVID Vaccine Benefit Concert https://t.co/OEVroyzF4e — Oprah Daily (@OprahDaily) May 7, 2021