Най малко седем индонезийци са се удавили в претоварен кораб, който се е обърнал в язовир на остров Ява, след като пътниците решили да си направят селфи, предаде Франс прес.

Инцидентът е станал в регентство Бойолали, след като 20-те пътници са се преместили на едната страна на палубата, за да си направят селфи за спомен. "Причината за нещастния случай е претоварването на плавателния съд", заяви началникът на полицията на остров Ява Ахмад Лютфи.

Пътниците се преместили на дясната страна на кораба за групова снимка и тогава той се е преобърнал, предава БТА.

По данни на полицията 11 души били спасени, но седем загубили живота си, а двама се водят за изчезнали. Властите разследват случая, за да установят дали имат вина организаторите на излета. Според г-н Лютфи 13-годишен тийнейджър е бил на руля в момента на инцидента.

