Водач на японски влак-стрела предал насред пътя управлението на композицията на кондуктора, за да посети по спешност тоалетната, съобщава Франс прес. Постъпката на жп служителя би останала незабелязана, ако влакът не бе закъснял с една минута от графика си. А това незабавно е предизвикало разследване в Страната на изгряващото слънце, известна със своята педантична точност.

Водачът на японския Шинкансен признал, че е напуснал за кратко мотрисата, след като почувствал смущения в стомаха. Той предал управлението в ръцете на кондуктора, докато отиде да се облекчи.

Влакът със 160 пътници се движел в този момент със 150 километра в час. Водачът отсъствал само 3 минути, което породило и крайното закъснение в графика. Това накарало началниците да проверят случая.

