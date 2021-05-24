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Проливен дъжд наводни основни булеварди в Русе (ВИДЕО)
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Порой наводни Котел, евакуираха хора (ВИДЕО)
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Десетки глоби покрай уличните абитуриентски шествия в Русе
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Сърфисти чистят българските плажове
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В „Капана" си поставят цел да работят с нулев отпадък
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ДОТАМ И ОБРАТНО: По ръба на величествените Мелнишки пирамиди
За буквите, словото и културната идентичност
Град с много култура и изкуство и град с истински дух. Така си спомнят родния си Благоевград Мая Бежанска и Любомир Палаханов.
За буквите, словото и културната идентичност – гледайте във видеото