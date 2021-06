Поставянето днес на началото на работата на Европейската прокуратура е исторически миг. Това заяви на пресконференция ръководителят на новата институция на ЕС Лаура Кьовеши.

Носим огромна отговорност, работата ни е пряко свързана с правата на европейските граждани, добави тя. По нейните думи успехът на прокуратурата може да повиши доверието в ЕС до невиждани равнища.

Нашата цел са икономическата и финансовата престъпност - най-голямата заплаха за всяко демократично общество, подценявана, недостатъчно съобщавана, често дори поощрявана в полза на организирани престъпни групи, които работят за подмяна на законната власт.

Назначиха още един български кандидат за европрокурор

Ще имаме работа с хора, които не се спират пред изключителна жестокост, за да си осигурят безнаказаност, каза Кьовеши.

👩‍⚖️⚖️ The European Public Prosecutor's Office starts its operations today. The @EUProsecutor will investigate and prosecute crimes affecting the EU budget such as:



📌#fraud

📌#corruption

📌money laundering

📌cross-border VAT fraud



More info on #EPPO 👉 https://t.co/RKgmHDrEdJ pic.twitter.com/DR9FntbVRo