Жена от Южноафриканската република (ЮАР) „счупи“ рекорда за брой на деца, родени от една бременност: тя даде живот на седем момчета и три момичета, всички заченати по естествен път, съобщава "Фокус".

Според изданието 37-годишната Гозиаме Тамара Ситоле постъпила в болница в Претория, където й било направено Цезарово сечение в 29-ата гестационна седмица. Така жената „счупи“ рекорда, поставен от Халима Сисе от Мали, която роди девет деца в болница в Мароко през май.

Броят на бебетата бил изненада за Госиама, тъй като лекарите първоначално й казали, че очаква шест деца. Майката, родом от село Тембиса в община Екурхулени, работи като управител на магазин. Тя вече има и 6-годишни близнаци.

