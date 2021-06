Европейският съюз има за цел да изнесе 700 милиона дози ваксина срещу КОВИД-9 до края на 2021 г., съобщи днес в Twitter председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Според Фон дер Лайен ЕС е предоставил до момента 3 милиарда евро на програмата КОВАКС (подпомаган от Световната здравна организация механизъм за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 за по-бедните страни) и е изнесъл 350 милиона дози ваксина - половината от производството си.

"Целта ни: износ на 700 милиона дози до края на годината", написа председателката на ЕК в Twitter от Великобритания", където продължава срещата на Г-7.

#TeamEurope is a lead contributor to #COVAX with €3 billion in support so far.



From the start the EU 🇪🇺 chose openness and solidarity and has exported half its production – that is, 350 million doses.



Our goal: 700 million doses exported by end of year. #G7UK pic.twitter.com/FtlGn7RvHi