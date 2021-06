Актрисата Роуз Бърн ще се превъплъти в образа на министър-председателя на Нова Зеландия Джасинда Ардърн. "They are us" разказва за атентатите в Крайстчърч в началото на 2019 година.

Филмът пресъздава седмицата след атентатите в новозеландския град. В центъра са действията на правителството. Заглавието е взето от реч на премиера в памет на жертвите. Работата тепърва започва, като сценарият все още се разработва.

