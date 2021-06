Инцидент на лондонското летище „Хийтроу”. Самолет на „Бритиш Еъруейс” се плъзна по пистата при опит да бъде паркиран и разби носа си. Предната част на машината - „Боинг 787 Дриймлайнер” се удари тежко в земята и понесе сериозни щети, съобщава Би Би Си.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g