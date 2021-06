Английският национален отбор получи кралска подкрепа от трибуните за срещата си с Германия от UEFA EURO 2020™. Принц Уилям и съпругата му Кейт се появиха на „Уембли” заедно с най-големия си син – принц Джордж.

Малкият принц определено „открадна шоуто”. Джордж е облечен в черен костюм, точно като баща си. Кралското семейство бе съчетало тоалетите си с цветовете на националния отбор.

Big moment for Prince George as he joins William and Kate at Wembley! Singing the national anthem: #ENGGER #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/l2X58n0VF6