Джейдън Санчо е играч на "Манчестър Юнайтед". Новината обяви главният изпълнителен директор на "Борусия" Ханс Йоахим Вацке на пресконференция преди минути. Трансферната сума е 73 милиона евро.

Договорът на футболиста ще бъде до лятото на 2026-а година. В този момент Санчо е част от английския национален отбор, който е четвъртфиналист на UEFA EURO 2020. На "трите лъва" им предстои мач срещу Украйна идната събота.

В следващия сезон "Манчестър Юнайтед" ще играе в групите на Шампионска лига, след като завърши втори в крайното класиране в Премиър лийг, далеч зад шампиона "Манчестър Сити" и едва на пет точки зад третия "Ливърпул".

OFFICIAL: Borussia Dortmund have released a statement to the stock market confirming the sale of Jadon Sancho to Man Utd 🤝 pic.twitter.com/tXHjYhXYs8