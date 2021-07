Обединените арабски емирства използваха дронове, за да предизвикат дъжд на фона на температури от над 40 градуса по Целзий. Дроновете летят в облаците и изпускат електрически заряди, които помагат на водните капки да се слеят и да образуват валеж.

The UAE is creating fake rain using cloud-blasting drones that fly into clouds and unleash electrical charges to produce downpours amid 50°C heatwave in Dubai. pic.twitter.com/2yXVCSVJ8X