"Необичайно голям метеор" е осветил за кратко южната част на Норвегия, "поднасяйки" впечатляващ звуков и светлинен спектакъл в нощното небе. Възможно е късче от него да е паднало на Земята, вероятно недалече от столицата Осло, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни експерти.

На първо време не са постъпили съобщения за наранявания или щети.

Първите съобщения за метеора са започнали да пристигат около 1 часа сутринта, докато в социалните мрежи циркулира видео, показващо поне една ярка светкавица, която осветява яхтено пристанище в Холместран, южно от столицата.

От Норвежката метеорна мрежа са анализирали видеозаписите и други данни в опит да определят произхода и дестинацията на метеора.

Предварителните данни показват, че къс от него може да е паднал под формата на метеорит в обширна гориста местност, която се намира само на 60 километра западно от Осло.



"Беше щуро", заяви Мортен Билет от Норвежката метеорна мрежа, който е наблюдавал и е чул "тътнещия" обект.

Небесното тяло е пътувало със скорост от 15-20 метра в секунда и е осветило небето за около 5-6 секунди.

#oslo #meteorite huge flash on the sky, followed by the #sonicboom of the thing disintegrating. The boom frequency might have made your windows shake a bit. pic.twitter.com/M6GXXQjUei