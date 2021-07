13-годишната японка Момиджи Нишия грабна златен медал в женския скейтбод на Олимпиадата в Токио. Нишия е вторият най-млад златен медалист в историята на Игрите след Марджъри Гестринг. Тя триумфира, когато е с месеци по-малка от Нишия - на Олипиандата в Берлин през 1936 г. в дисциплината скокове във вода от 3-метров трамплин.

В дебюта на скейтборда на олимпийски игри тази година сензацията от Бразилия Рейса Лиел, която също е на 13, спечели сребърен медал. Бронзът остана за 16-годишната японка Фуна Накаяма.

Теренът, на който се проведе събитието, се състоеше от стълби, релси и рампи, а спортистите направиха две 45-секундни обиколки и по пет единични трика. След това всеки от триковете се оценява по десетобална система.

Congratulations 🇯🇵Momiji Nishiya🇯🇵 gold medal in #skateboarding at only 13 years old pic.twitter.com/wbHWFfOpt4 — Iruk (@IRUKLugo) July 26, 2021