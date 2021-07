Заради пренос на топли въздушни маси от Северна Африка, в Гърция през следващите дни се очаква чувствително повишение на температурите, съобщава АНА-МПА. От четвъртък, 29 юли, до вторник, 3 август, температурите ще бъдат особено високи в цялата страна.

Hitzewelle in 🇬🇷. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für die Menschen in den Elendslagern bedeutet.

Vergesst sie nicht, nicht die auf #Lesbos, nicht die auf #Chios, #Kos, #Leros, #Samos.#AllCampsAreBadhttps://t.co/mxrSgXGnuV — Elpida #ShutDownAllCamps (@Elpida_Amal) July 26, 2021



Още утре в Епир и Тесалия живакът ще скочи до 39-40 градуса, а по островите - до 35-36 градуса.

Prolonged #Heatwave with Temperature up to 44°-45° C; #Greece Meteo issues Red Alert https://t.co/HgSwPJfcim — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) July 26, 2021



След четвъртък в континенталната част на страната се очакват температури до 43 градуса, на островите в Йонийско море - до 38-40 градуса, а в Егейско море и на Додеканезите - 37-38 градуса.

Greek weather service issues heatwave warning thru Friday. ☀️☀️☀️



Temp in parts of mainland to reach 43C#Greece pic.twitter.com/XQs6fZW7bP — Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) July 26, 2021

Нощните температури също ще бъдат високи - 25-26 градуса.