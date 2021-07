Съдия в Лос Анджелис отхвърли едно от единадесетте обвинения, предявени срещу бившия кинопродуцент Харви Уайнстийн, с което осъденият за изнасилване бивш магнат спечели малка и вероятно временна победа, съобщи Асошиейтед прес.

(One of 11 charges against Harvey Weinstein dropped | 9 News Australia) has been published on News Lookout - https://t.co/oPMp51YQX7 #newslookout #news #worldnews #headlines pic.twitter.com/QSIrRnKDe3