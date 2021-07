Британският премиер Борис Джонсън и съпругата му Кари очакват второ дете, съобщиха днес британски медии, цитирани от Ройтерс.

Първото им дете, Уилфред, се роди през април миналата година.

Prime Minister Boris Johnson and wife Carrie expecting their second baby, as she says she had miscarriagehttps://t.co/lb3wLhQ3RQ pic.twitter.com/VWlYI9xCUz