В полева ветеринарна болница в района на Манавгат в окръг Анталия, Южна Турция, създадена от Федерацията за правата на животните, се лекуват животни, пострадали при горските пожари в Турция, съобщава Анадалоската агенция. В болницата работят като доброволци ветеринарни лекари, пристигнали от различни окръзи на страната, както и технически персонал.

Досега в болницата е оказана помощ на общо 350 животни - домашни животни, а също и диви животни, е посочила пред Анадолската агенция отговорната представителка за района на Федерацията за правата на животните Зухал Арслан. Тя е изтъкнала, че огънят е причинил наранявания на костенурки, сови и други обитатели на дивата природа, но най-силно са пострадали селскостопанските животни. Арслан е уточнила, че още от първия ден на пожарите е бил създаден спешен екип за оказване на помощ на място на животните. Тежко пострадалите животни обаче са били докарвани за лечение в болницата, в която има три отделения, включително спешно отделение. Излекуваните домашни са транспортирани и предавдани на техните собственици.

В болницата работи екип от 30 души. Сега в нея продължава лечението на 25 животни.

Арслан е отбелязала, че подобни ветеринарни екипи работят във всички райони, засегнати от горските пожари.