Грандиозен концерт с участието на суперзвезди в Сентръл парк, организиран, за да отбележи възстановяването на Ню Йорк от коронавируса, беше прекратен заради проливния дъжд и настъпването на урагана Хенри, съобщиха световните агенции.

Организаторите помолиха публиката да напусне парка по време на изпълнението на Бари Манилоу заради опасността от гръмотевична буря.

От нюйоркската полиция съобщиха в събота вечер, че публиката е получила чрез Twitter препоръка "спокойно да се придвижи до най-близките изходи и да излезе извън територията на парка" заедно с уточнението, че това не е извънредна ситуация, след като към 19:30 часа местно време паднал гръм.

След известно объркване и неяснота по въпроса дали концертът може да продължи по-късно, кметът Бил де Блазио написа в Twitter, че независимо от разочарованието, че концертът е приключил преждевременно, на първо място е безопасността на всички присъстващи.

Широко рекламираното събитие с участието на легенди и звезди като Брус Спрингстийн, Пол Саймън, Дженифър Хъдсън, Карлос Сантана, Ел Ел Кул Джей, Андреа Бочели привлече многохилядна публика. Част от пропуските бяха безплатни. През седмицата преди концерта бяха организирани и други музикални изяви на открито.

През същия период броят на новите случаи на COVID-19 в мегаполиса бе средно под 2000 на ден, което бележи значителен ръст в сравнение със средно 200 случая на ден в Ню Йорк в края на месец юни, когато бе обявен концертът.

Около 54 на сто от жителите на града са напълно ваксинирани срещу COVID-19. Публиката на концерта трябваше да представи документ за имунизация срещу новия коронавирус.

Импровизиран миниконцерт от гримьорната изнесе рок група The Killers след прекратяването на концерта, съобщи ТАСС. Музикантите изпяха без съпровод, но с участието на всички присъстващи, версия на хита си "Mr. Brightside" и запис от изпълнението беше стриймван онлайн.