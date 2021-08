Заседание на арменския парламент бе прекъснато днес заради сбиване между депутати, предаде Франс прес. По време на днешното парламентарно заседание представители на опозицията започнаха да хвърлят бутилки с вода срещу депутат от партията "Граждански договор" на Никол Пашинян.

Инцидентът прерасна в сбиване, което принуди председателя на парламента да спре дискусиите и да извика на помощ охраната. От залата бяха изнесени бутилки с вода и дезинфектанти.

Watch: Br@wl erupts in #Armenian Parliament, bottles and fists fly #Armenia ’s Parliament was suspended twice on Wednesday, after brawls ensued between government and opposition ministers Video: Sputnik pic.twitter.com/eR5GwoeRkl

След възобновяване на заседанието се стигна до второ сбиване, след като депутат от опозицията беше прекъснат от виковете на критиците му. Депутат от партията на Пашинян след това се опита да удари свой колега от опозицията, което предизвика хаос. Няколко депутати бяха изведени от охраната, а един от тях бе хоспитализиран заради наранено око.

There was a mass brawl in the Armenian parliament as tensions that have lingered following last year's defeat in the war with Azerbaijan for control of Nagorno-Karabakh came to a head | Read more: https://t.co/xoo3PA89KF pic.twitter.com/2McgRm1IUu