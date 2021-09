Анджелина Джоли иска да даде сили на децата "да отвръщат на удара" и да се борят за правата си с книга, която написа с "Амнести интернешънъл", съобщи Ройтерс.

Книгата "Познавай правата си и ги отстоявай" е написана заедно с адвокатката по човешки права Джералдин ван Бюрен, една от авторките на Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. Целта й е да даде знания на подрастващите, за да могат безопасно да се изправят срещу несправедливостите.

Анджелина Джоли е посланик на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Тя каза, че се надява книгата също да напомни на правителствата за ангажимента им към конвенцията, целяща да осигури детските граждански, социални и икономически права. Актрисата се надява с нея децата да научат какви са правата им.