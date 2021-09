Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е отправил предупреждение към ЕС относно сътрудничеството по въпроса за мигрантите, съобщават турските медии.

Чавушоглу е заявил, че ако ЕС има разбирането, че "ние даваме пари, вие дръжте афганистанците в страната, за да не идват", такова сътрудничество не може да има, съобщава турският телевизионен канал НТВ.

Как Турция се барикадира срещу бежанците

Той е посочил това на съвместна пресконференция с нидерландския си колега Сигрид Каг.

