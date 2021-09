Близо 12 000 души бяха евакуирани на Филипините заради тайфуна "Джолина", съобщи Филипинската информационна агенция. По нейни данни, евакуацията е била проведена в провинциите Масбат, Албай и Сорсогон. До момента няма постъпила информация за пострадали.

Метеорологичната служба на Филипините PAGASA предупреди за появата на още един тайфун – "Кико", в източната част на островната държава. Очаква се скоростта на вятъра в центъра на новия тайфун да достигне 190 километра в час.

[2 a.m. update] PAGASA says Severe Tropical Storm #JolinaPH made its landfall in the vicinity of Torrijos, Marinduque at 12:50 a.m. pic.twitter.com/y1cx76XBLy