Съдия отмени процеса срещу Род Стюарт и сина му във Флорида и насрочи изслушване за споразумение, за да бъдат уредени обвиненията, произлезли от конфликт с охранител преди две години, съобщи Асошиейтед прес.

Страните не е необходимо да се явяват в съда на 22 октомври.

