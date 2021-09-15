Камион и лека кола блъснаха пешеходка в Стара Загора. Тежкият инцидент е станал около 20:00ч. снощи на кръстовището на ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Св. Княз Борис“.

57-годишната жена е била блъсната първо от товарен автомобил, управляван от 49-годишен мъж. Малко по-късно я блъска и лек автомобил, управляван от 23-годишен младеж.

Жената е настанена с множество травми в университетска болница. Водачите са тествани за алкохол. Пробите са отрицателни.

Репортер: Георги Манев