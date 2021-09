Най-високата нация в света се смалява. Поколението на холандците, родени през 2001 г., е по-ниско от роденото през 1980 г., показва проучване на статистическата служба на страната. Високите холандски 19-годишни мъже в момента са с ръст средно 182,9 см, а жените - 169,3 см.

Фактори като имиграцията и храненето вероятно са причините за промяната на височината, която обръща век и половина на бърз растеж, се казва в проучването.

The generation of Dutch people born in 2001 is shorter than the one born in 1980, a study by the country's statistics office has claimedhttps://t.co/oQBRskPKAB