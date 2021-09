Космическите туристи, които са в орбита около Земята с полет на частната компания "СпейсЕкс", проведоха разговор от космоса с прочутия американски актьор Том Круз, съобщиха АФП и АП. Космическите туристи бяха на живо в YouTube в нощта срещу събота и разказаха за преживяванията си в орбита, съобщиха от "СпейсЕкс".

"Рук, Нова, Ханкс и Лио разговаряха с Том Круз днес", съобщи в Twitter и официалният акаунт в Twitter на мисията "Инспирейшън4", използвайки прякорите на четиримата космически туристи.

Те споделили с холивудската звезда преживяванията си. Миналата година бившият вече шеф на НАСА Джим Брайдънстайн обяви, че Том Круз ще снима филм на борда на Международната космическа станция. Досега обаче не са известни подробности за проекта, който трябва да се осъществи в сътрудничество със "СпейсЕкс".

Четиримата пътници от "Инспирейшън4" - милиардерът Джаред Айзъкман и още трима американци, излетяха към космоса в сряда вечерта от Флорида. В момента те са на височина над Международната космическа станция. Те трябва да се завърнат на Земята в събота вечер, като капсулата им ще се приводни в Атлантическия океан край бреговете на Флорида.

Освен с Том Круз, космическите туристи са разговаряли и с млади онкологични пациенти. Хейли Арсено, която е оздравяла от рак като дете, е водила разговора с пациенти от детската болница "Сейнт Джуд", където се е лекувала и сега работи. Момченце на 6 години попитало дали на Луната има крави, както гласи популярно детско стихче.

Rook, Nova, Hanks, and Leo spoke to @TomCruise sharing their experience from space. Maverick, you can be our wingman anytime. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd

"Надявам се един ден да има. Но сега няма", отговори му Шан Проктър, един от четиримата от екипажа. Тя заедно с Крис Семброски спечели на лотария мястото си на борда на капсулата "Дракон". 42-годишният инженер Семброски свири на укулеле, което ще бъде продадено на търг в полза на детската болница "Сейнт Джуд". Проктър пък показа своя рисунка на капсулата, носена от митичен дракон.

"Мисии като "Инспирейшън4" помагат за развитието на космическите полети, за да могат всички да излязат в орбита и отвъд", написа в Twitter собственикът на "СпейсЕкс" Илон Мъск след разговор с екипажа.

Четиримата на борда вече са видели 25 изгрева и 25 залеза, стана ясно от разказите им. Те обикалят около Земята със скорост около 28 000 километра в час. Капсулата "Дракон" е висока осем метра и е четири метра в диаметър. Обитаемата от туристите капсула е едва девет кубични метра.

The Inspiration4 crew were all smiles as they gave a tour of the Dragon capsule and zoomed with patients from St. Jude.



The mission is raising funds for the children’s hospital and cancer research.@LesterHoltNBC shares this story. pic.twitter.com/LoZF3vgDlx