Британски полицай, който фалшиво арестувал жена за нарушаване на коронавирусните ограничения, след което я отвлича, изнасилва и убива, бе осъден на доживотен затвор в четвъртък, предаде АФП. Такива присъди са рядкост в британската правосъдна система.

