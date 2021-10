Трима души загинаха днес при катастрофа на хеликоптер в германската провинция Баден-Вюртемберг, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Първоначално не беше ясно дали има хора, които се водят изчезнали, каза говорител.

Разследващите се опитват да установят откъде е излетял хеликоптерът "Робинсън R44". Говорител каза, че след като това бъде изяснено, вероятно ще се разбере колко души са били в машината.

Хеликоптерът се разби малко след пладне в гора край градчето Бухен, близо до границата с провинциите Хесен и Бавария.

Причината за инцидента се разследва.

