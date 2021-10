Дженифър Гейтс - най-голямата дъщеря на съоснователя на "Майкрософт" Бил Гейтс и бившата му съпруга Мелинда, се омъжи за египетския състезател по конен спорт Найел Насар, съобщи сп. "Пийпъл".

Булката носеше сватбена рокля от дизайнера Вера Уанг, а шаферките бяха облечени в тъмнозелени рокли. Според съобщенията сватбената торта на младоженците струва 2 милиона долара.

Melinda, Bill Gates walk Jennifer Gates down the aisle in lavish weekend wedding festivities #FamilyTime #@AGACollegePrep #Family [Video] https://t.co/zLzsWeh3BN