Поредно земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес на гръцкия о-в Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на 18 км югозападно от град Ираклион.

Земетресението е усетено в турския окръг Мугла, предаде турската телевизия CNN Turk.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/OFuovPwtMB — EMSC (@LastQuake) October 21, 2021

Трусът е регистриран в 11.12 ч. на дълбочина 2 километра. Осем минути по-рано в района е станало земетресение с магнитуд 3,6, информира Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Ново земетресение на Крит

По данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуация (АФАД) трусът в 11.12 ч. е бил с магнитуд 4.

Засега няма информация за нанесени щети. Земетресението е предизвикало паника сред населението.

Това е поредният трус в района за последните дни.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Crete, Greece 52 min ago pic.twitter.com/mM0tpHUxKN — EMSC (@LastQuake) October 21, 2021