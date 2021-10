Група колекционери на незаменими токени от Ню Йорк обявиха, че са купили за 4 милиона долара единствения екземпляр на албум на рапърите от Wu-Tang Clan с намерението един ден да го споделят с феновете, съобщи АФП.

В края на юли американски съдия одобри продажба на търг на албума "Once upon a time in Shaolin", с приходите от който осъденият предприемач Мартин Шкрели да покрие дълга си към държавата. Купувачите на албума останаха анонимни досега.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, групата колекционери "PleasrDAO" обяви, че е придобила двойния албум с 31 песни на Wu-Tang Clan, смятана за една от най-влиятелните групи в хип-хопа.

Същите колекционери преди време придобиха дигитални произведения на руската феминистка пънк-група "Пуси райът"и на американския изобличител Едуард Сноудън.

Единственото копие на албума е записано в края на първото десетилетие и началото на второто десетилетие на този век от легендите на хип-хопа. За да защитят правата си върху албума, те използват клауза, която забранява маркетинга му преди 2103 г.

"Макар да сме обвързани от споразумението, свързано с това произведение на изкуството и да не можем да копираме и споделяме музиката в дигитална форма, сме убедени, че ще намерим начин да споделим този музикален шедьовър с целия свят", обявиха колекционерите.