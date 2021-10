Българският ансамбъл няма да вземе участие на Световното първенство в Китакюшу (Япония) заради травма на Лаура Траатс. Това става ясно от публикация на Българската федерация по художествена гимнастика във Facebook.

„Нашите момичета заминаха изключително добре подготвени и с огромно желание да спечелят последното си състезание като отбор! Вчера ансамбълът ни е провел две тренировки и след втората Лаура Траатс получава много силна и остра болка. Веднага е проведена консултация с лекаря на отбора д-р Добрев, който е преценил, че травмата на Лаура е сериозна и участието на отбор е невъзможно!”, обясняват причината от БФХГ.

„Всички момичета съжаляват ужасно, щабът също, но здравето е над всичко и това е единственото правилно решение в този момент!”, завършва съобщението.

Unfortunately, the Olympic champion 🥇Rhythmic Group from Bulgaria 🇧🇬 has withdrawn from this week's #Rhythmic #Gymnastics World Championships in Kitakyushu 🇯🇵. #Kitakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/EL0A4mvN4k