Футболист на ПСЖ е бил ограбен от проститутка в собствената си кола. Това съобщава "Le Parisien", без да споменава името на играча, пише gong.bg.

Снощи около 20 часа, играчът е спрял на светофар близо до "Bois de Boulogne", градски парк в западната част на Париж. В този момент в колата му се е качила проститутка, която е отмъкнала портфейла и телефона му, които са били на видно място.

След това нападателката е поискала от играча да я остави на определено място в замяна на връщането на телефона и футболистът се съгласил. Размерът на щетите се оценява на 200 евро.

