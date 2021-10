Мистерията продължава да витае около "Портрет на дама" на австрийския художник Густав Климт - почти четвърт век след като картината е открадната от музей в Италия, само за да се появи в началото на пандемията, предаде Асошиейтед прес.

Изработиха огромна картина на Пикасо от шоколад (СНИМКИ)

Workers at a gallery in Italy discovered a secret chamber where a painting -- which was stolen almost 23 years ago and believed to be by the artist Gustav Klimt -- has been found.



🔊: https://t.co/hDuMs09FmK pic.twitter.com/ffct0CHM0W — Weekend Edition (@NPRWeekend) December 15, 2019

Все още е неизвестно кой е откраднал произведението на изкуството от 1917 г. и как то се оказва скрито във външните стени на музея. Въпреки това портретът на млада жена с чувствен поглед е част от голяма изложба, посветена на творчеството на Климт, която се открива днес в Рим.

Painting found inside gallery walls might be stolen Gustav Klimt https://t.co/3hLmcCuaps pic.twitter.com/baCMS4Tzkk — CBC Entertainment (@CBCEnt) December 11, 2019

Творбата "Портрет на дама" е открадната от галерията за модерно изкуство "Ричи Оди" в Пиаченца, Северна Италия, през февруари 1997 г. Картината е намерена в двора на същата галерия през декември 2019 г. Месец по-късно, през януари 2020 г., експерти потвърдиха, че случайно намереното произведение на изкуството наистина е изчезналата преди повече от 20 години творба на Климт.

Платиха 16 млн. паунда за картина на Банкси

One of the art world's biggest mysteries may have a happy ending



A Gustav Klimt painting, stolen almost 23 years ago, just might have been hidden all this time inside an Italian gallery's walls https://t.co/VBS4003XqL pic.twitter.com/BkgTByhE9L — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 13, 2019

От днес "Портрет на дама" заедно с други картини, скулптури и рисунки на Густав Климт е във фокуса на експозиция в Музея на Рим в Палацо Браски. Сред тях е незавършеният "Портрет на дама в бяло", който художникът рисува преди смъртта си през 1918 г.

A Gustav Klimt painting stolen 23 years ago in Italy has just been rediscovered.



It was hidden inside the walls of the gallery itself! https://t.co/GFv5rObl4D pic.twitter.com/Ml4fcOFAz5 — Artnet (@artnet) December 13, 2019

Изложбата, озаглавена "Климт. Сецесион и Италия", ще продължи до 27 март 2022 г., след което ще се пренесе в Пиаченца, където подобаващо ще бъде наречена "Намереният отново Климт".