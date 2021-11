Проливни дъждове и наводнения в южна египетска провинция отнеха живота на трима души, а повече от 500 са в болница след ужилвания от скорпиони, съобщиха държавни медии, предаде Асошиейтед прес.

Наводнение на остров Сардиния отне човешки живот (ВИДЕО+СНИМКИ)

Порои, градушки и гръмотевици в южната египетската провинция Асуан през двата почивни дни отнеха живота на трима души и принудиха местните власти да отменят учебните занятия днес, каза губернаторът Ашраф Атия.



Бурите изкараха скорпиони от скривалищата им в много къщи в провинцията, посочи Атия. Той съобщи, че най-малко 50 ужилени са настанени в болница, но бързо са изписвани след като им бъде дадена противоотрова. Здравният министър Халид Абдел-Гафар каза, че няма хора, починали след ужилване от скорпион.

Бедствено положение в Индия заради тежки наводнения (ВИДЕО)

Thee craziest story of the year.



Three people have been killed & close to 500 injured from scorpion stings following thunderstorms & flooding in Egypt. At least they weren't raining from the sky #ScorpioSeason 🦂https://t.co/dZIW0pbggM