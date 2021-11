Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования на близките на загиналите в жестоката автобусна катастрофа на АМ "Струма".

My deepest condolences to the families and friends of those who perished in the tragic bus accident last night in Bulgaria.



I also wish a fast recovery to those injured.



In these terrible times, Europe stands in solidarity with you.