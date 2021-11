Спонтанни протести се проведоха в Истанбул и Анкара след срива на турската лира, съобщи телевизия „Халк”. Протестиращите поискаха оставката на правителството и оттеглянето от властта на управляващата Партия на справедливостта и развитието. Полицията разпръсна демонстрантите.

🇹🇷In Istanbul, massive protests, Taksim Square is blocked by the police



Supporters of the Socialist Revival Party marched in Istanbul's Kadikoy district, and the "Workers' Party of Turkey", where the organizers of the protest demanded that #Erdogan resign! pic.twitter.com/XjCNqSKwz7 — Kreately.in (@KreatelyMedia) November 23, 2021

Турската валута днес постави нов антирекорд, падайки от 11,37 на 13,21 лири за долар.

Ердоган: Икономическият натиск върху Турция е обречен на провал

Както финансовият анализатор Арда Тунджа изясни пред медиите, такъв рязък спад за ден е максималният за последните 20 години. Това се случи, след като турската централна банка намали лихвения си процент до 15%, а вчера президентът Реджеб Тайип Ердоган призова за още по-голям спад на лихвата.

President #Erdogan defends an unorthodox theory that higher interest rates cause higher inflation



Most economists, however,contend Turkey faces a huge crisis, including high inflation, in case rates continue to drop in coming months

Images from #Istanbul #Turkey #Lira #Protest⤵️ pic.twitter.com/WdezowWHI2 — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 23, 2021

Лидерите на основните опозиционни партии - Кемал Киличдароглу и Мерал Акшенер обвиниха Ердоган в некомпетентност и призоваха за предсрочни избори.

People in #Turkey, #Istanbul took to the streets with pots & pans, calling the govt to resign as Turkish #Lira recorded its biggest slump in a day since 2001. Some label the day #BlackTuesday on social media #Lira #Protest pic.twitter.com/l7aeAzBXz3 — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 23, 2021

Държавният глава от своя страна заяви, че президентските и парламентарните избори ще се проведат по план през юни 2023 г.